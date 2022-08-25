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Warner Bros. устроит похоронный показ «Бэтгёрл» авторам фильма

Warner Bros. устроит похоронный показ «Бэтгёрл» авторам фильма
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По данным The Hollywood Reporter, топ-менеджеры Warner Bros. Discovery всё-таки проведут «похоронный» показ отменённого фильма «Бэтгёрл» до конца августа. Посетить сеанс смогут далеко не все: лишь участники съёмочной команды и руководители корпорации.

Как сообщают источники издания, после «похоронного» показа все материалы ленты отправятся в хранилище WBD. Речь идёт о специальном сервере, на котором хранятся невыпущенные фильмы и сериалы компании. Например, именно там обитает пилотный выпуск отменённого спин-оффа «Игры престолов» про Белых ходоков под названием «Долгая ночь». Его не видел даже Джордж Мартин — автор вселенной «Песнь льда и пламени». HBO потратила на эпизод около $ 30 млн, однако в итоге решила отказаться от производства всего сериала из-за «несоответствия качеству проектов компании».

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Как отмечают аналитики, «Бэтгёрл» вряд ли сможет вернуться в стиле «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Всё дело в том, что картину отменили для списания налогов, поэтому выпуск фильма в любом виде нарушает закон.

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