В RPG-стратегии Crusader Kings 3 боты сильно поумнеют

Paradox продолжает улучшать Crusader Kings 3 — ролевую стратегию про Средневековье с элементами The Sims. В новом дневнике разработчики объявили о полной переработке искусственного интеллекта — спустя два года после релиза.

С выходом нового обновления боты будут разделены на четыре архетипа:

Воинственный — он всегда готов объявить войну и копит деньги в первую очередь на завоевания;

— он всегда готов объявить войну и копит деньги в первую очередь на завоевания; Осторожный — архетип не стремится объявлять наступательные войны, предпочитая неспешное строительство;

— архетип не стремится объявлять наступательные войны, предпочитая неспешное строительство; Строитель — персонаж тратит все деньги на постройку зданий и экономическое развитие;

— персонаж тратит все деньги на постройку зданий и экономическое развитие; Непредсказуемый — может содержать черты всех вышеперечисленных архетипов.

Помимо новых видов темперамента, боты научатся ценить свой домен и не бояться «немного потиранить». Теперь ИИ будет охотнее становиться вассалом, но при этом и сам научится делать вассалами соседей. Идея в том, чтобы сделать дипломатическое расширение достойной альтернативой военному. Также боты начнут участвовать в Священных войнах и поддерживать свою экономическую стабильность.

Paradox пока не готова назвать точную дату выхода обновления, однако патч, скорее всего, выйдет уже в сентябре. Если разработчикам удастся реализовать все свои идеи по улучшению ИИ, то Crusader Kings 3 заиграет совсем другими красками.