Мидер Team Spirit назвал лучших героев Dota 2 в патче 7.32
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Российский киберспортмен Александр TORONTOTOKYO Хертек во время личной трансляции на Twitch рассказал, кого считает лучшими героями в новой версии Dota 2.
По словам мидера Team Spirit, на центральной линии сильнее всего сейчас выглядят Puck, Zeus, Tiny и Pangolier. Хертек также добавил в список Void Spirit, поскольку он хорошо противостоит очень популярному Puck.
Void Spirit нравится, потому что в играх Puck довольно-таки часто появляется, и приходится его брать, при хорошей игре Void Spirit — нормальный герой. Можно ещё под всех офлейнеров Razor, Lycan. Venomancer тоже хорош.
На позиции поддержки TORONTOTOKYO выделил трёх лучших персонажей — Winter Wyvern, Phoenix и Chen.
24 августа в Dota 2 вышло обновление 7.32. В новом патче Valve существенно переработала отдельные предметы, способности и характеристики героев, а также добавила нового крипа на линии и ряд нейтральных предметов.
Новость по темеВ Dota 2 вышел глобальный патч 7.32 с новым крипом и предметами
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