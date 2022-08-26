Мидер Team Spirit назвал лучших героев Dota 2 в патче 7.32

Российский киберспортмен Александр TORONTOTOKYO Хертек во время личной трансляции на Twitch рассказал, кого считает лучшими героями в новой версии Dota 2.

По словам мидера Team Spirit, на центральной линии сильнее всего сейчас выглядят Puck, Zeus, Tiny и Pangolier. Хертек также добавил в список Void Spirit, поскольку он хорошо противостоит очень популярному Puck.

Void Spirit нравится, потому что в играх Puck довольно-таки часто появляется, и приходится его брать, при хорошей игре Void Spirit — нормальный герой. Можно ещё под всех офлейнеров Razor, Lycan. Venomancer тоже хорош.

На позиции поддержки TORONTOTOKYO выделил трёх лучших персонажей — Winter Wyvern, Phoenix и Chen.

24 августа в Dota 2 вышло обновление 7.32. В новом патче Valve существенно переработала отдельные предметы, способности и характеристики героев, а также добавила нового крипа на линии и ряд нейтральных предметов.