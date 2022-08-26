Артстайл рассказал, почему NAVI открыла молодёжный состав по Dota 2
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Тренер молодёжного состава Natus Vincere по Dota 2 Иван ArtStyle Антонов в интервью клубному каналу рассказал о причинах, которые побудили украинский клуб открыть академию по новой дисциплине.
По словам специалиста, NAVI испытывает недостаток сильных игроков из Украины, а также хочет повторить успех молодёжного ростера по CS:GO.
Не хватает украинских игроков — всё время приходится кого-то либо покупать, либо вытаскивать из других организаций. Растить своих намного проще. Кроме того, «Дота», как мне кажется, немного увязла и сейчас умирает — хочется её освежить. CS:GO освежился именно благодаря академиям, и мы хотим сделать подобное в Dota 2.
Natus Vincere открыла академию по Dota 2 в начале августа 2022 года — в состав вошли игроки из Украины, Латвии и Казахстана в возрасте от 15 до 17 лет. Пока коллектив не провёл ни одного официального матча.
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