Источник: в PlayStation скоро добавят голосовой чат Discord
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Консоли PlayStation получат полноценную поддержку платформы Discord. Об этом рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.
Речь идёт о появлении голосового чата через Discord, недавно аналогичную функцию начали тестировать на Xbox. По данным Хендерсона, возможность внедрят «в ближайшие месяцы» — в прошивке 7.0.
Если голосовой чат действительно добавят лишь с патчем 7.0, то вряд ли он выйдет до конца года. Обычно Sony крупно обновляет консоли два раза в год — в марте-апреле и в сентябре. Видимо, Discord добавят только весной 2023 года.
Впрочем, сам Хендерсон ожидает появление голосового чата до конца года. Тестирование возможности проходит уже несколько месяцев и её результатами довольны.
В мае прошлого года президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально объявил о партнёрстве с Discord.
Наша цель — начиная с начала следующего года подружить функционал Discord и PlayStation на консолях и мобильных устройствах. Это позволит друзьям, группам и сообществам веселиться и комфортнее общаться во время совместной игры.
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