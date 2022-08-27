Источник: в PlayStation скоро добавят голосовой чат Discord

Консоли PlayStation получат полноценную поддержку платформы Discord. Об этом рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.



Речь идёт о появлении голосового чата через Discord, недавно аналогичную функцию начали тестировать на Xbox. По данным Хендерсона, возможность внедрят «в ближайшие месяцы» — в прошивке 7.0.

Если голосовой чат действительно добавят лишь с патчем 7.0, то вряд ли он выйдет до конца года. Обычно Sony крупно обновляет консоли два раза в год — в марте-апреле и в сентябре. Видимо, Discord добавят только весной 2023 года.

Впрочем, сам Хендерсон ожидает появление голосового чата до конца года. Тестирование возможности проходит уже несколько месяцев и её результатами довольны.



В мае прошлого года президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально объявил о партнёрстве с Discord.

Наша цель — начиная с начала следующего года подружить функционал Discord и PlayStation на консолях и мобильных устройствах. Это позволит друзьям, группам и сообществам веселиться и комфортнее общаться во время совместной игры.