Разработчики новой Saints Row отреагировали на негативные отзывы игроков

23 августа вышла Saints Row — перезапуск одноимённой серии игр. На агрегаторе Metacritic боевик получил 63 балла от критиков и 2,9 от пользователей. Проект приняли крайне прохладно, многие геймеры раскритиковали его за однообразный и устаревший игровой процесс, слабую техническую составляющую и за баги.



Студия Volition впервые с момента релиза отреагировала на критику нового экшена. Разработчики уже начали исправлять технические ошибки — первый улучшающий игру патч получила версия игры для ПК, скоро он станет доступен и на консолях. Заплатка исправляет проблемы с поведением камеры, ошибки анимации и ряд мелких недоработок.

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Новая Saints Row не защищена системой Denuvo, пираты уже выложили её на торрентах.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.