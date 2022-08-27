Разработчики новой Saints Row отреагировали на негативные отзывы игроков
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23 августа вышла Saints Row — перезапуск одноимённой серии игр. На агрегаторе Metacritic боевик получил 63 балла от критиков и 2,9 от пользователей. Проект приняли крайне прохладно, многие геймеры раскритиковали его за однообразный и устаревший игровой процесс, слабую техническую составляющую и за баги.
Студия Volition впервые с момента релиза отреагировала на критику нового экшена. Разработчики уже начали исправлять технические ошибки — первый улучшающий игру патч получила версия игры для ПК, скоро он станет доступен и на консолях. Заплатка исправляет проблемы с поведением камеры, ошибки анимации и ряд мелких недоработок.
Спасибо за вашу поддержку — мы читаем все комментарии и отзывы и знаем о проблемах, с которыми столкнулись некоторые игроки. Сейчас мы работаем над серией обновлений для всех платформ.
Новая Saints Row не защищена системой Denuvo, пираты уже выложили её на торрентах.
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Новость по темеПровальная Saints Row уже появилась на торрентах
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