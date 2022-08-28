Ришар Shox Папильон впервые в истории не сыграет на чемпионате мира по CS:GO

Французский киберспортсмен Ришар Shox Папильон не смог преодолеть барьер открытых отборочных на Intel Extreme Masters Rio 2022. Таким образом, турнир в Бразилии станет первым мэйджором по CS:GO, который пройдёт без опытного игрока.

Команда Apeks, за которую выступает Shox, потеряла последний шанс отобраться на чемпионат мира 27 августа, уступив европейскому составу Team GamerLegion на стадии 1/16 квалификации — 15:19.

На настоящий момент в мире осталось лишь два игрока, которые могут посетить все 18 мэйджоров по CS:GO в качестве участников. Это Андреас Xyp9x Хойслет из Astralis и игрок Vitality Питер dupreeh Расмуссен.

Чемпионат мира Intel Extreme Masters Rio по CS:GO пройдёт с 31 октября по 13 ноября 2022 года. Команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.