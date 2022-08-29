Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony сделала уже вторую версию PS5. Консоль стала ещё «худее»

Sony сделала уже вторую версию PS5. Консоль стала ещё «худее»
Комментарии

Как сообщает издание Press Start, в Австралию начали поступать вторые ревизии PS5. Основное отличие у них одно: модели CFI-1202B (без дисковода) и CFI-1202A (с дисководом) начали весить меньше.

CFI-1202B без дисковода весит на 500 граммов меньше, чем оригинальная версия 2020 года, и на 200 граммов меньше, чем первая ревизия 2021-го. CFI-1202A с дисководом весит аж на 600 граммов меньше, чем оригинальная PS5, и на 300 граммов меньше, чем ревизия 2021 года. Таким образом, новая PlayStation 5 с дисководом теперь весит столько же, сколько бездисковая осенью 2020-го — 3,9 кг.

Пока неясно, как именно Sony удалось уменьшить вес консолей. В прошлом году японская компания изменила систему охлаждения без какого-либо вреда для самого устройства.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022