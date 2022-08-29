Sony сделала уже вторую версию PS5. Консоль стала ещё «худее»
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Как сообщает издание Press Start, в Австралию начали поступать вторые ревизии PS5. Основное отличие у них одно: модели CFI-1202B (без дисковода) и CFI-1202A (с дисководом) начали весить меньше.
CFI-1202B без дисковода весит на 500 граммов меньше, чем оригинальная версия 2020 года, и на 200 граммов меньше, чем первая ревизия 2021-го. CFI-1202A с дисководом весит аж на 600 граммов меньше, чем оригинальная PS5, и на 300 граммов меньше, чем ревизия 2021 года. Таким образом, новая PlayStation 5 с дисководом теперь весит столько же, сколько бездисковая осенью 2020-го — 3,9 кг.
Пока неясно, как именно Sony удалось уменьшить вес консолей. В прошлом году японская компания изменила систему охлаждения без какого-либо вреда для самого устройства.
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