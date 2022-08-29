17-летний Илья m0NESY Осипов впервые получил награду MVP на крупном турнире по CS:GO

Российский снайпер команды G2 Esports по CS:GO Илья m0NESY Осипов был признан самым ценным игроком BLAST Premier: Fall Groups 2022. Это первая награда MVP для 17-летнего киберспортсмена, полученная на топовом международном турнире.

Осипов закончил турнир с лучшей статистикой среди всех участников — его средний рейтинг за 10 карт составил 1,34. MVP чемпионата m0NESY получил по результатам открытого голосования среди зрителей.

Сам игрок обратил внимание, что для него намного важнее успех G2, чем индивидуальные награды.

Конечно, я счастлив, но в первую очередь горжусь своей командой — мы проделали большую работу на старте сезона. Честно говоря, награда MVP выглядит очень круто. Я увидел её перед началом турнира и подумал, что хочу получить её. Я захотел — я её получил.

По итогам BLAST Premier: Fall Groups 2022 команда G2 смогла отобраться на осенний финал серии в Копенгагене. Он пройдёт с 23 по 27 ноября.