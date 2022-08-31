NAVi обыграла Team Spirit в стартовом матче ESL Pro League S16 по CS:GO

Состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive стартовал с победы на глобальном турнире ESL Pro League Season 16. В первом матче группы А команда Александра s1mple Костылева оказалась сильнее российской Team Spirit.

Серия завершилась со счётом 2:0 — «рождённые побеждать» победили на картах de_nuke (16:11) и de_dust2 (16:9).

Команды продолжат выступления на EPL завтра, 1 сентября. Team Spirit встретится с британской Endpoint в 13:00 по московскому времени, а на 17:00 запланирован матч между NAVI и европейским ростером Fnatic.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам групповой стадии сильнейшая команда проходит напрямую в четвертьфинал, ещё две — в 1/8 финала, а три неудачника покидают турнир.