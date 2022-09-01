Александр Лукашенко похвалился первым белорусским ноутбуком

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытом уроке во Дворце республики в Минске презентовал первый белорусский ноутбук. Аппарат собрали белорусские специалисты на заводе «Горизонт».

По словам президента, он поставил белорусским инженерам задачу «пошататься по всему миру» и найти лучшие детали и программное обеспечение, чтобы собрать собственный ноутбук. Лукашенко отметил, что в компьютере «около 12% белорусского», а к концу этого года будет 30% белорусских запчастей и плат.

Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт», то, пощупав его, вы бы не поняли, что он создан в Беларуси.

Вчера стало известно, что в России скоро стартуют массовые продажи отечественного аналога Windows. Российская операционная система называется «Ред ОС», в её основе лежит Linux.