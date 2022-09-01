Александр Лукашенко похвалился первым белорусским ноутбуком
Поделиться
Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытом уроке во Дворце республики в Минске презентовал первый белорусский ноутбук. Аппарат собрали белорусские специалисты на заводе «Горизонт».
По словам президента, он поставил белорусским инженерам задачу «пошататься по всему миру» и найти лучшие детали и программное обеспечение, чтобы собрать собственный ноутбук. Лукашенко отметил, что в компьютере «около 12% белорусского», а к концу этого года будет 30% белорусских запчастей и плат.
Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт», то, пощупав его, вы бы не поняли, что он создан в Беларуси.
Вчера стало известно, что в России скоро стартуют массовые продажи отечественного аналога Windows. Российская операционная система называется «Ред ОС», в её основе лежит Linux.
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
16:47
-
16:11
-
16:01
-
15:50
-
15:35
-
15:34
-
15:12
-
15:03
-
14:44
-
14:24
-
13:51
-
13:50
-
13:00
-
12:32
-
12:09
-
11:34
-
10:50
-
10:09
-
09:51
-
09:31
- 31 августа 2022
-
22:18
-
22:05
-
21:28
-
21:07
-
20:23
-
19:51
-
19:38
-
19:01
-
18:41
-
18:39
-
18:17
-
17:43
-
17:42
-
17:23
-
16:58
Партнерский контент