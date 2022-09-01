Скоро подписку EA Play дадут купить почти даром

Известный инсайдер Том Хендерсон в социальных сетях сообщил, что все желающие оформить подписку EA Play могут повременить, поскольку скоро на неё будет действовать хорошая скидка.
Как отметил Хендерсон, подписку будут продавать по скидке с 12 сентября. Если сейчас стандартная EA Play на месяц стоит $ 4,99 (или 299 рублей), то с 12 сентября она будет продаваться за $ 0,99 (или 89 рублей). Скидки будут действовать на всех платформах: ПК, PlayStation и Xbox.
EA Play — подписочный сервис Electronic Arts, позволяющий играть во многие игры издателя бесплатно. В их числе: FIFA 22, It Takes Two, UFC, Need for Speed, Mass Effect и другие проекты. Также у EA Play есть и другие фишки — например, пробные версии игр, специальные скидки и награды для подписчиков.
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