Фейк или правда? В сеть утекли старые скриншоты геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2

Один из медийных специалистов по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Антишас представил два геймплейных скриншота раннего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Он опубликовал их в своём телеграм-канале.
Скриншоты геймплея «Сталкера 2», полученные во время взлома «дискорда» одного из сотрудников GSC. Датируются примерно 19-20-м годом.
Блогер под ником «Неважно, Кто» заявил, что слитые изображения подлинные. Он тоже отметил, что это скриншоты из билда 2019–2020 годов.
Я подтверждаю подлинность этих скриншотов. То, что интерфейс на них такой, лишь подтверждает мой инсайд, что UI не разрабатывался параллельно с игрой.
Антишас также опубликовал один из артов игры, который ранее нигде не показывали. Его автор, скорее всего, Антон Кухтицкий.
Не анонсированный ранее арт «Сталкера 2», предположительно, за авторством Антона Кухтицкого.
В августе авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кота-мутанта, которого можно будет встретить в игре. Его зовут Баюн, он ловкий и умеет имитировать различные звуки, в том числе и человеческую речь.
GSC Game World обещает выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2023 году. Издатель заявил, что в России игра продаваться не будет. Авторы отменили все предзаказы игры, кроме цифровых.
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