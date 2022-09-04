Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

X3 и Project Armor покинули квалификацию на The International 2022 по Dota 2

X3 и Project Armor покинули квалификацию на The International 2022 по Dota 2
Комментарии

По итогам второго игрового дня отборочных к The International 2022 для команд Восточной Европы ещё четыре команды вылетели из турнира и лишились шанса сыграть на главном турнире года по Dota 2.

Утром состав белорусского клуба Nemiga Gaming уверенно переиграл Pari Parni (2:0), затем победы с аналогичным счётом одержали PuckChamp и HellRaisers. В последнем матче One Move одержала волевую победу над Project Armor из Казахстана.

Завтра, 5 сентября, будут сыграны две полуфинальных серии верхней сетки и два матча на вылет.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022