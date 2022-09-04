X3 и Project Armor покинули квалификацию на The International 2022 по Dota 2

По итогам второго игрового дня отборочных к The International 2022 для команд Восточной Европы ещё четыре команды вылетели из турнира и лишились шанса сыграть на главном турнире года по Dota 2.

Утром состав белорусского клуба Nemiga Gaming уверенно переиграл Pari Parni (2:0), затем победы с аналогичным счётом одержали PuckChamp и HellRaisers. В последнем матче One Move одержала волевую победу над Project Armor из Казахстана.

Завтра, 5 сентября, будут сыграны две полуфинальных серии верхней сетки и два матча на вылет.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.