В Dota 2 появился новый способ моментально сломать сервер матча

Игроки в Dota 2 обнаружили критический баг, который позволяет сломать сервер текущей игры в Dota 2 — после вызова ошибки всех участников выбрасывает в главное меню без возможности переподключиться. Результат при этом не засчитывается.

Сбой в работе игры вызывает сочетание способностей Rubick и Spirit Breaker. Первый персонаж должен приобрести предмет Aghanim's Shard и использовать первый скилл (Telekinesis) на Spirit Breaker, который находится под действием Planar Pocket — способности, которая появляется у того с Aghanim's Shard.

После этого сервер Dota 2 моментально виснет.

На момент публикации материала разработчики Dota 2 не исправили ошибку, поэтому проигрывающая команда с Rubick может использовать этот баг, чтобы избежать поражения и снижения рейтинга MMR.