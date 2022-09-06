В Dota 2 появился новый способ моментально сломать сервер матча

Игроки в Dota 2 обнаружили критический баг, который позволяет сломать сервер текущей игры в Dota 2 — после вызова ошибки всех участников выбрасывает в главное меню без возможности переподключиться. Результат при этом не засчитывается.
Сбой в работе игры вызывает сочетание способностей Rubick и Spirit Breaker. Первый персонаж должен приобрести предмет Aghanim's Shard и использовать первый скилл (Telekinesis) на Spirit Breaker, который находится под действием Planar Pocket — способности, которая появляется у того с Aghanim's Shard.
После этого сервер Dota 2 моментально виснет.
На момент публикации материала разработчики Dota 2 не исправили ошибку, поэтому проигрывающая команда с Rubick может использовать этот баг, чтобы избежать поражения и снижения рейтинга MMR.
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