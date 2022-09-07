Для PS5 вышла новая прошивка: 1440р, папки и улучшения интерфейса

Sony выпустила свежую прошивку для PlayStation 5 с очередным набором нововведений и улучшений. Вот основной список изменений:

Теперь PS5 поддерживает разрешение 1440р, но VRR с ним не работает. Переменная частота доступна только в 1080р и 4К.

Появились папки — теперь игры можно удобно сортировать. Всего может быть до 15 папок, в каждой из них не больше 100 наименований.

Добавили сравнение стерео и 3D-звука.

Упростили доступ к карточкам для продолжения определённых активностей.

Добавили возможность попросить постримить игру у друга.

Добавили уведомление для быстрого подключения к игре друга через голосовой чат.

Вдобавок жители США и Великобритании сейчас могут использовать голосовой поиск на PlayStation в приложении YouTube.