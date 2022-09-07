Для PS5 вышла новая прошивка: 1440р, папки и улучшения интерфейса
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Sony выпустила свежую прошивку для PlayStation 5 с очередным набором нововведений и улучшений. Вот основной список изменений:
- Теперь PS5 поддерживает разрешение 1440р, но VRR с ним не работает. Переменная частота доступна только в 1080р и 4К.
- Появились папки — теперь игры можно удобно сортировать. Всего может быть до 15 папок, в каждой из них не больше 100 наименований.
- Добавили сравнение стерео и 3D-звука.
- Упростили доступ к карточкам для продолжения определённых активностей.
- Добавили возможность попросить постримить игру у друга.
- Добавили уведомление для быстрого подключения к игре друга через голосовой чат.
Вдобавок жители США и Великобритании сейчас могут использовать голосовой поиск на PlayStation в приложении YouTube.
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