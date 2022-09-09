Игрок Tundra Esports по Dota 2 попал в аварию после празднования дня рождения

Керри европейского состава Tundra Esports Оливер Skiter Лепко рассказал, что попал в автомобильную аварию, возвращаясь домой с вечеринки, на которой отмечал свой день рождения — 12 сентября киберспортсмену исполняется 24 года.

По словам игрока, он стал участником ДТП во время поездки на такси Uber, которое вызвал домой. Лепко сразу успокоил подписчиков, сообщив, что в аварии никто не пострадал. Сам же киберспортсмен лишь немного ушиб ногу и плечо, но считает, что с ним всё в порядке.

Фото: Социальные сети Skiter

В октябре Skiter впервые примет участие в главном турнире по Dota 2 — The International 2022. Его команда Tundra Esports отобралась в групповой этап напрямую, заняв девятое место в мировом рейтинге Dota Pro Circuit 2021/2022.