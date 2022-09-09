В мобильной Call of Duty Warzone будут разом биться 120 игроков
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Вчера, 8 сентября, Activision опубликовала первый тизер мобильной версии Call of Duty: Warzone, напомним, что шутер впервые покажут 15 сентября на ивенте Call of Duty Next. Там же обещают рассказать о мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2 и впервые показать Call of Duty: Warzone 2.
Недавно журналисты портала GameSpot нашли в исходном коде страницы игры любопытную информацию. Они заявляют, что в мобильной королевской битве будет лобби на 120 игроков и аутентичный геймплей Call of Duty. В коде также упоминается некая общая система прогрессии.
В конце августа из файлов стало известно, что новый режим для Modern Warfare 2 в духе Escape from Tarkov добавят и в бесплатную Warzone 2. Изначально он должен был стать частью именно платной MW2.
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