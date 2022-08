Режим в духе Escape from Tarkov для Modern Warfare 2 мог стать частью Warzone 2

Похоже, Activision решила дать режиму с рабочим названием DMZ шанс на большую популярность. Ночью американское рейтинговое агентство выдало возрастную квалификацию Call of Duty: Warzone 2, где нашлась одна интересная деталь.

Судя по всему, режим в духе Escape from Tarkov добавят именно в бесплатную королевскую битву. Изначально предполагалось, что он станет частью платного набора Call of Duty: Modern Warfare 2. Как оно окажется в итоге, узнаем 15 сентября на эвенте Call of Duty Next.

DMZ — вдохновлённый «Тарковым» режим со ставкой на больший реализм, тактическое исследование карты при более медленном темпе. Учитывая, что играть предстоит на карте из Warzone 2, включать его именно в клиент королевской битвы куда логичнее (если только обе игры опять не будут объединены одним лаунчером).

Сюжетная кампания Modern Warfare 2 станет доступна 20 октября, тогда как кооператив и мультиплеер — 28-го числа. По слухам, запуск Warzone 2 состоится 16 ноября вместе с первым сезоном шутеров.