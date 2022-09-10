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Источник: игру про Железного человека доверили команде ремейка Dead Space

Источник: игру про Железного человека доверили команде ремейка Dead Space
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По слухам, новую AAA-игру про Железного человека разрабатывает студия EA Motive — авторы Star Wars: Squadrons и грядущего ремейка Dead Space. На прошедшей этой ночью презентации игр Marvel и Disney проект так и не показали.

Вскоре после ивента известный журналист и инсайдер Джефф Грабб подтвердил, что игру про популярного героя вселенной Marvel разрабатывает EA Motive. Он отметил, что сейчас студия плотно работает над ремейком Dead Space, релиз которого запланирован на 27 января 2023 года. Разработчики займутся «Железным человеком» после релиза космического хоррора. По словам Грабба, супергеройский экшен выйдет минимум через три года.

Вам не придётся долго ждать, чтобы услышать о ней, но вам придётся подождать, чтобы в неё поиграть.

Грабб также заверил, что премьера игры про Железного человека состоится раньше, чем релиз большого тайтла про Чёрную пантеру, производство которой тоже курирует EA и Marvel. По словам инсайдера, «Пантеру» в открытом мире доверили бывшим разработчикам студии Monolith (F.E.A.R. и дилогия Middle-earth: Shadow of War).

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