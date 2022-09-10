Игроки в Dota 2 за девять дней купили более миллиона боевых пропусков

Фанаты Dota 2 приобрели более миллиона копий Battle Pass, посвящённых The International 2022. По данным статистической платформы STRATZ, на момент подготовки материала боевой пропуск к TI11 купили 1 094 992 раза.
Больше всего денег на боевой пропуск потратил пользователь из Китая — он уже достиг 33 680-го уровня, потратив на это более $ 14 тыс. В топ-15 также находится игрок с русскоязычным никнеймом «Панов В.С.», который вложил в Battle Pass около $ 1,5 тыс.
Фото: STRATZ
Боевой пропуск, или же Battle Pass — специальный внутриигровой ивент в Dota 2, приуроченный к чемпионату мира The International. За покупку игроки получают доступ к косметическим предметам и другим тематическим наградам. 25% от продаж Valve отправляет в призовой фонд турнира.
- 10 сентября 2022
-
23:20
-
23:00
-
22:02
-
21:57
-
21:03
-
19:44
-
17:46
-
17:05
-
16:30
-
15:34
-
15:33
-
14:59
-
14:16
-
14:09
-
13:36
-
13:24
-
12:57
-
12:29
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40