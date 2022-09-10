Игроки в Dota 2 за девять дней купили более миллиона боевых пропусков

Фанаты Dota 2 приобрели более миллиона копий Battle Pass, посвящённых The International 2022. По данным статистической платформы STRATZ, на момент подготовки материала боевой пропуск к TI11 купили 1 094 992 раза.

Больше всего денег на боевой пропуск потратил пользователь из Китая — он уже достиг 33 680-го уровня, потратив на это более $ 14 тыс. В топ-15 также находится игрок с русскоязычным никнеймом «Панов В.С.», который вложил в Battle Pass около $ 1,5 тыс.

Фото: STRATZ

Боевой пропуск, или же Battle Pass — специальный внутриигровой ивент в Dota 2, приуроченный к чемпионату мира The International. За покупку игроки получают доступ к косметическим предметам и другим тематическим наградам. 25% от продаж Valve отправляет в призовой фонд турнира.