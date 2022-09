Китайская команда Royal Never Give Up вышла на The International 2022

В Китае завершилась региональная квалификация на The International 2022 по Dota 2. В финальном матче Royal Never Give Up уверенно обыграла Xtreme Gaming (3:0), заслужив право выступить в групповом этапе TI11.

Два других призёра — Xtreme Gaming и Vici Gaming — представят Поднебесную на межрегиональном турнире Last Chance Qualifier. Он пройдёт в Сингапуре с 8 по 12 октября, по итогам ивента определятся два последних участника The International 2022.

Сетка отборочного турнира The International 2022 для Китая Фото: liquipedia.net

Состав Royal Never Give Up на The International 11:

Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь;

Лу Somnus`M Яо;

Ян Chalice Шэньи;

Ху Kaka Лянчжи;

Джиан xNova Вей Яп;

Се Super Цзюньхао (тренер).

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 состоится 15-30 октября в Сингапуре. Лучшие команды мира разыграют призовой фонд, который на данный момент составляет более $ 10,7 млн и продолжает расти.