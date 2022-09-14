Новый мемный баг в Dota 2 — двойная ставка рейтинга работает только при поражении
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Пользователи Reddit массово жалуются на необычную ошибку Battle Pass в Dota 2. При использовании жетона двойной ставки он верно работает, только если игрок проигрывает матч.
Владельцы боевого пропуска перед рейтинговым матчем могут сделать двойную ставку — при победе и поражении рейтинг изменится не на +30 и -30 очков, а на +60 и -60 соответственно. Однако игроки отмечают, что после победы всё равно получают лишь 30 очков, а жетон пропадает.
Примечательно, что при поражении таких ситуаций не возникает — все теряют 60 MMR, как и должно быть. Это уже вызвало кучу мемов и шуток в сообществе: игроки в Dota 2 считают это очередной «безвыигрышной платной лотереей» от Гейба Ньюэлла и списывают потерю рейтинга на «систему 50%».
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