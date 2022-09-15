Системные требования и детали Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion

Square Enix представила системные требования и раскрыла технические детали ролевого экшена Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion. На Tokyo Game Show компания привезла демо тайтла, и в Сети уже появились 13 минут геймплея.
Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion — ремастер оригинальной Crisis Core: Final Fantasy VII, которая вышла на портативной PSP в 2007 году. Улучшенная версия приключения получит улучшенную работу камеры и более плавные анимации героев, а также более удобный интерфейс. Также обещают более удобную боевую систему и озвученные сюжетные сцены, в которых раньше информация подавалась текстом. Для игры перезаписали всю музыку композитора Такэхару Исимото.
Сюжет Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion, как и история оригинальной игры, затронет события, предшествующие Final Fantasy VII. Зак Фэйр вместе со старшим оперативником Ангилом Хьюли и Сефиротом отправляются на поиски своего боевого товарища — с этого и начинается приключение, которое в итоге подведёт события к началу культовой Final Fantasy VII.
Системные требования ПК-версии Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion
Минимальные:
- ОС — Windows 10/Windows 11 (64-bit).
- Процессор — AMD A8-7600 или Intel Core i3-3210.
- Видеокарта — AMD Radeon RX 460 или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti.
- Оперативная память — 8 ГБ.
- Место на диске — 30 ГБ.
Рекомендуемые:
- ОС — Windows 10/Windows 11 (64-bit).
- Процессор — AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-6500.
- Видеокарта — AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ VRAM).
- Оперативная память — 8 ГБ.
- Место на диске — 30 ГБ.
Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion выходит 13 декабря на консолях и ПК.
- 15 сентября 2022
-
16:40
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:34
-
15:05
-
14:45
-
14:33
-
14:16
-
14:14
-
14:01
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:29
-
11:34
-
11:04
-
10:33
-
10:03
-
09:27
-
01:02
- 14 сентября 2022
-
22:48
-
21:29
-
20:46
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
18:49
-
18:46
-
18:24