Российская команда Entropiq по CS:GO заменила игрока — новичка обвиняют в читерстве
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Клуб Entropiq выставил на трансфер российского игрока Алексея Elian Гусева, который ранее представлял организацию в дисциплине CS:GO. В своём заявлении организация отмечает, что решение принято по обоюдному согласию с киберспортсменом.
На ближайших турнирах Entroniq планирует выступить с заменой — пятым игроком станет украинский снайпер Дмитрий SENSEi Шворак.
Состав Entropiq на ESL Challenger Rotterdam 2022 Quiafier:
- Владислав Krad Кравченко;
- Алексей NickelBack Трофимов;
- Игорь Forester Безотеческий;
- Николай mir Битюков;
- Дмитрий SENSEi Шворак (стендин).
С мая 2021 года SENSEi стали обвинять в читерстве после сенсационных побед над NAVI и Virtus.pro, но доказательств нечестной игры так и не нашли. Примечательно, что среди тех, кто призывал наказать игрока, был нынешний главный тренер Entropiq Дмитрий hooch Богданов.
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