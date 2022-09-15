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Российская команда Entropiq по CS:GO заменила игрока — новичка обвиняют в читерстве

Российская команда Entropiq по CS:GO заменила игрока — новичка обвиняют в читерстве
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Клуб Entropiq выставил на трансфер российского игрока Алексея Elian Гусева, который ранее представлял организацию в дисциплине CS:GO. В своём заявлении организация отмечает, что решение принято по обоюдному согласию с киберспортсменом.

На ближайших турнирах Entroniq планирует выступить с заменой — пятым игроком станет украинский снайпер Дмитрий SENSEi Шворак.

Состав Entropiq на ESL Challenger Rotterdam 2022 Quiafier:

  • Владислав Krad Кравченко;
  • Алексей NickelBack Трофимов;
  • Игорь Forester Безотеческий;
  • Николай mir Битюков;
  • Дмитрий SENSEi Шворак (стендин).

С мая 2021 года SENSEi стали обвинять в читерстве после сенсационных побед над NAVI и Virtus.pro, но доказательств нечестной игры так и не нашли. Примечательно, что среди тех, кто призывал наказать игрока, был нынешний главный тренер Entropiq Дмитрий hooch Богданов.

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