Российская команда Entropiq по CS:GO заменила игрока — новичка обвиняют в читерстве

Клуб Entropiq выставил на трансфер российского игрока Алексея Elian Гусева, который ранее представлял организацию в дисциплине CS:GO. В своём заявлении организация отмечает, что решение принято по обоюдному согласию с киберспортсменом.

На ближайших турнирах Entroniq планирует выступить с заменой — пятым игроком станет украинский снайпер Дмитрий SENSEi Шворак.

Состав Entropiq на ESL Challenger Rotterdam 2022 Quiafier:

Владислав Krad Кравченко;

Алексей NickelBack Трофимов;

Игорь Forester Безотеческий;

Николай mir Битюков;

Дмитрий SENSEi Шворак (стендин).

С мая 2021 года SENSEi стали обвинять в читерстве после сенсационных побед над NAVI и Virtus.pro, но доказательств нечестной игры так и не нашли. Примечательно, что среди тех, кто призывал наказать игрока, был нынешний главный тренер Entropiq Дмитрий hooch Богданов.