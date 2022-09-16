Сценарий для пятых «Мстителей» напишет сценарист «Рика и Морти»

Издание Deadline раскрыло, кто напишет сценарий к пятой части «Мстителей» с подзаголовком «Династия Канга». Сценаристом выступит Джефф Лавнесс, который работал над «Риком и Морти» и третьей частью «Человека-муравья».

Снимет картину постановщик фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон. Исполнительным продюсером, как и в большинстве проектов Marvel Studios, числится глава компании Кевин Файги.

Деталей о самом фильме нет, неизвестен актёрский состав и сюжет, но в ленте, очевидно, будет Канг Завоеватель — злодей, который выступит антагонистом ленты.

Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет в кинотеатрах 1 мая 2025 года. Шестая часть, «Мстители: Секретные войны», – 6 ноября 2025 года.