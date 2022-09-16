Sony показала новые изображения геймпада для PS5 в стиле God of War Ragnarok

Главным событием недавней State of Play от Sony, безусловно, стал впечатляющий трейлер God of War Ragnarok. Разработчики наконец показали, насколько сиквел прибавил в атмосфере и эпичности — так, что даже критики остались в восторге.

Однако далеко не все заметили, что компания также представила лимитированную коллекцию геймпадов, посвящённую Ragnarok. Сегодня Sony показала DualSense с разных сторон, чтобы фанаты могли разглядеть его в деталях. Так, на белом тачпаде изображён гигантский волк Фенрир, а на задней части геймпада нарисован логотип God of War Ragnarok на приятном синем фоне. Словом, контроллер станет отличным подарком для любого фаната приключений Кратоса.

Лимитированный геймпад поступит в продажу вместе с релизом God of War Ragnarok на PS4 и PS5 — 9 ноября.