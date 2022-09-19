ALWAYSWANNAFLY официально стал тренером Talon Esports

Азиатский киберспортивный клуб Talon Esports официально подтвердил, что украинский киберспортсмен Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко стал главным тренером команды по Dota 2.

Ранее об этом сообщил сам игрок в своих соцсетях — новой работой он оправдал отсутствие стримов на Twitch, также Бондаренко пожаловался на слабое знание английского языка у игроков Talon.

Новость по теме ALWAYSWANNAFLY заявил, что стал тренером Talon. Команда только что вышла на TI11

Состав Talon Esports по Dota 2:

Ньенгнара 23savage Тирамаханон;

Рафлай Mikoto Фатур Рахман;

Дэмиэн kpii Сау-цзин Чок;

Воравит Q Мекчай;

Брицио Ади Hyde Путра Будиана;

Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко (тренер).

Первый турнир под руководством экс-игрока Team Spirit и NAVI завершился для азиатского клуба победой — Talon Esports смогла отобраться в групповой этап The International 2022.