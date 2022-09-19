ALWAYSWANNAFLY официально стал тренером Talon Esports
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Азиатский киберспортивный клуб Talon Esports официально подтвердил, что украинский киберспортсмен Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко стал главным тренером команды по Dota 2.
Ранее об этом сообщил сам игрок в своих соцсетях — новой работой он оправдал отсутствие стримов на Twitch, также Бондаренко пожаловался на слабое знание английского языка у игроков Talon.
Состав Talon Esports по Dota 2:
- Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
- Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
- Дэмиэн kpii Сау-цзин Чок;
- Воравит Q Мекчай;
- Брицио Ади Hyde Путра Будиана;
- Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко (тренер).
Первый турнир под руководством экс-игрока Team Spirit и NAVI завершился для азиатского клуба победой — Talon Esports смогла отобраться в групповой этап The International 2022.
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