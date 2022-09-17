ALWAYSWANNAFLY заявил, что стал тренером Talon. Команда только что вышла на TI11

Украинский профессиональный игрок по Dota 2 Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко после победы Talon Esports на квалификации к The International 2022 рассказал, что несколько дней назад стал тренером команды из Юго-Восточной Азии.

Он объяснил, что именно это стало причиной отсутствия стримов на Twitch, которые ранее Бондаренко проводил почти каждый день.

В эти дни мы тренировались. Время в поясах отличается на пять часов, так что я вставал в три-четыре часа утра.



Прошли на TI, дальше буду продолжать улучшать их игру. С языком, конечно, беда — пара человек плохо говорят на английском.

31-летний саппорт выступал на про-сцене Dota 2 с самых первых турниров по игре в 2011 году, стал известен благодаря игре за Team Empire, Team Spirit, Gambit Esports и NAVI. В текущем сезоне играл профессиональные матчи только в роли замены, а также тренировал команду Wayfarers.