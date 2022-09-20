Бюджет самой дорогой игры в истории превысил $ 500 млн

20 сентября Star Citizen поставила очередной рекорд. Космический симулятор Криса Робертса, который финансируется обычными игроками, собрал более $ 500 млн, а в общих сборах поучаствовали более 4 млн геймеров. Об этом стало известно из официального сайта проекта.

Студия Cloud Imperium Games разрабатывает Star Citizen более 12 лет, однако авторы всё ещё не готовы назвать хотя бы примерную дату выхода. Ещё в январе создатели заявили, что тайтл выйдет в релиз не раньше 2027 года — то есть к моменту поступления в продажу космосим будет в разработке не менее 17 лет.

Кроме самой Star Citizen, авторы также работают над сюжетной кампанией под названием Sqaudron 42. Её хотят выпустить относительно скоро, в 2023–2024 гг., однако и в этом случае разработчики могут перенести одиночный режим на ещё более поздний срок.