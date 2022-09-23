Джонни Депп встречается с замужней юристкой, которая защищала его в суде

Из-за Эмбер Хёрд актёр Джонни Депп провёл много времени в суде, где его неоднократно защищала адвокат Джоэль Рич. Недавно выяснилось, что актёр и юрист начали встречаться, хотя ранее ходили слухи, что Джонни крутит роман с другим адвокатом — Камиллой Васкес.
Рич представляла интересы Деппа на суде против издания The Sun и его исполнительного редактора Дэна Вуттона из-за статьи 2018 года, в которой актёра назвали «избивателем жён» без использования слов «предполагаемый» или «обвиняемый». Тогда артист проиграл дело, но закрутил романтические отношения с защитницей.
Первые слухи об отношениях Деппа и Рич стали распространяться ещё в июне, когда Джонни выиграл суд против Хёрд, которая оклеветала его в статье на The Washington Post. Любопытный факт — Рич официально замужем, сейчас она проходит процесс развода. Она не вела дело актёра на том суде, но присутствовала в зале, поддерживая спутника.
В результате того суда звезда «Пиратов Карибского моря» получил компенсацию в размере $ 10 млн и $ 350 тыс. в качестве штрафных санкций.
- 23 сентября 2022
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:20
-
16:11
-
16:02
-
15:36
-
15:36
-
15:15
-
15:14
-
15:04
-
14:36
-
14:28
-
13:48
-
13:36
-
13:08
-
13:00
-
12:35
-
12:11
-
11:28
-
10:56
-
10:14
-
09:54
-
09:27
- 22 сентября 2022
-
21:50
-
21:20
-
20:30
-
19:51
-
19:49
-
19:02
-
18:45
-
18:37