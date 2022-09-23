Джонни Депп встречается с замужней юристкой, которая защищала его в суде

Из-за Эмбер Хёрд актёр Джонни Депп провёл много времени в суде, где его неоднократно защищала адвокат Джоэль Рич. Недавно выяснилось, что актёр и юрист начали встречаться, хотя ранее ходили слухи, что Джонни крутит роман с другим адвокатом — Камиллой Васкес.

Рич представляла интересы Деппа на суде против издания The Sun и его исполнительного редактора Дэна Вуттона из-за статьи 2018 года, в которой актёра назвали «избивателем жён» без использования слов «предполагаемый» или «обвиняемый». Тогда артист проиграл дело, но закрутил романтические отношения с защитницей.

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Первые слухи об отношениях Деппа и Рич стали распространяться ещё в июне, когда Джонни выиграл суд против Хёрд, которая оклеветала его в статье на The Washington Post. Любопытный факт — Рич официально замужем, сейчас она проходит процесс развода. Она не вела дело актёра на том суде, но присутствовала в зале, поддерживая спутника.

В результате того суда звезда «Пиратов Карибского моря» получил компенсацию в размере $ 10 млн и $ 350 тыс. в качестве штрафных санкций.