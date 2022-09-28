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В Dota 2 вышел балансный патч 7.32c — обновлены более 40 героев и исправлены ошибки

В Dota 2 вышел балансный патч 7.32c — обновлены более 40 героев и исправлены ошибки
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Разработчики Dota 2 выпустили балансное обновление для игры. Патч 7.32с исправил ряд ошибок в игровом процессе, обновил описания способностей и предметов, а также изменил характеристики многих персонажей.

В частности, апдейт немного ослабил таких героев, как Chen, Pudge, Undying и Visage. В то же время способности Riki, Phantom Assassin, Spirit Breaker и других персонажей были усилены. Также Refresher Orb и Refresher Shard, падающий при убийстве Рошана, теперь имеют общее время перезарядки.

Полный список изменений можно увидеть на официальном сайте Dota 2.

Патч 7.32c стал последним балансным обновлением перед стартом чемпионата мира The International 2022 в Сингапуре. Первые матчи квалификации последнего шанса состоятся уже 8 октября.

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