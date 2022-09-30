Состоялся релиз FIFA 23

В ночь на 30 сентября FIFA 23 официально добралась до покупателей обычного издания игры. Пользователи на консолях PlayStation и Xbox уже могут насладиться новинкой, до игроков на ПК футсим доберётся ближе к утру.
FIFA 23 — последняя часть в серии от Electronic Arts, в следующем году компания запустит новую линейку футбольных симуляторов под брендом EA Sports FC. Корпорация уже заявила, что сможет обойтись без именитого лого ФИФА и выпустить продукт, который был бы невозможен под надзором главной футбольной организации.
30 сентября также выйдет и наш обзор футбольного симулятора, в котором мы более подробно расскажем об изменениях и нововведениях FIFA 23. Ранее мы уже делились первыми впечатлениями и демонстрировали, как в игре выглядят мировые звёзды футбола.
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