Rockstar может выпустить ремастер Midnight Club: Los Angeles

Есть вероятность, что Rockstar Games запустила разработку ремастера аркадной гонки Midnight Club: Los Angeles. В августе прошлого года музыкант Маркус Кинцль в своих социальных сетях объявил, что студия продлила права на его песню Dundy Lion, которая использовалась в трейлере игры.
Игроки и эксперты обратили внимание на пост Кинцля совсем недавно. Получается, что ремастер может быть в разработке уже некоторое время. Ранее ходили слухи, что Rockstar работает над улучшенными версиями GTA 4 и первой Red Dead Redemption. По заверению Kotaku, студия отказалась от планов перевыпустить эти игры, потому что команда плотно занята GTA 6.
Аркадная гонка Midnight Club: Los Angeles вышла в 2008 году на PS3 и Xbox 360. В 2009-м состоялся релиз расширенного издания под названием Midnight Club: Los Angeles Complete Edition. Последняя часть цикла Midnight Club получила в основном лестные отзывы от игроков и критиков.
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