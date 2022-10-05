Первый патч для FIFA 23 улучшил пенальти и штрафные удары

Electronic Arts выпустила для FIFA 23 первый патч. Он поменял одну из моделей ускорения для центральных защитников, а также улучшил пенальти, штрафные удары и увеличил скорость дриблинга для тех, у кого этот показатель ниже 90.

Апдейт также доработал поведение судей. Теперь они реже назначают штрафные за столкновения, связанные с борьбой руками. При этом обновление увеличило шанс того, что судья даст жёлтую карточку за нарушения, связанные с жёсткими подкатами.

Этот же патч исправил ряд технических ошибок, с которыми столкнулись игроки на ПК. С его помощью EA убрала из игры все баги, влияющие на работу системы античита, и улучшила стабильность работы тайтла.

Скачивать апдейт не надо, сервера игры загружают его самостоятельно.

Первый более масштабный патч FIFA 23 должна получить в конце этого месяца. Пока неизвестно, что именно он изменит в новом футбольном симуляторе. Игра вышла 30 сентября на ПК и консолях.