Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый патч для FIFA 23 улучшил пенальти и штрафные удары

Первый патч для FIFA 23 улучшил пенальти и штрафные удары
Комментарии

Electronic Arts выпустила для FIFA 23 первый патч. Он поменял одну из моделей ускорения для центральных защитников, а также улучшил пенальти, штрафные удары и увеличил скорость дриблинга для тех, у кого этот показатель ниже 90.

Апдейт также доработал поведение судей. Теперь они реже назначают штрафные за столкновения, связанные с борьбой руками. При этом обновление увеличило шанс того, что судья даст жёлтую карточку за нарушения, связанные с жёсткими подкатами.

Этот же патч исправил ряд технических ошибок, с которыми столкнулись игроки на ПК. С его помощью EA убрала из игры все баги, влияющие на работу системы античита, и улучшила стабильность работы тайтла.

Скачивать апдейт не надо, сервера игры загружают его самостоятельно.
FIFA 23 — не настоящий прорыв. Но это всё ещё лучшая футбольная игра на планете FIFA 23 — не настоящий прорыв. Но это всё ещё лучшая футбольная игра на планете

Первый более масштабный патч FIFA 23 должна получить в конце этого месяца. Пока неизвестно, что именно он изменит в новом футбольном симуляторе. Игра вышла 30 сентября на ПК и консолях.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022