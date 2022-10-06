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Для Far Cry 6 выпустят новое дополнение. Его продают, но про него ничего неизвестно

Для Far Cry 6 выпустят новое дополнение. Его продают, но про него ничего неизвестно
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Ubisoft выпустила издание «Игра года» для Far Cry 6. Компания предлагает пользователям приобрести максимальную версию игры за $ 120 (около 7200 рублей), в которую войдёт уже весь вышедший контент для шутера, включая некое крупное дополнение Lost Between Worlds. Деталей расширения пока нет — разработчики лишь сообщают, что оно выйдет «совсем скоро».

Состав Far Cry 6: Game of the Year Edition

  • Базовая Far Cry 6.
  • Будущее дополнение Lost Between Worlds.
  • Дополнения про злодеев из предыдущих частей серии.
  • Все вышедшие косметические наборы, включая Jungle Expedition Pack и the Vice Pack.
  • Полная версия Far Cry 3 Blood Dragon.

Far Cry 6 поступила в продажу 7 октября 2021 года и получила неоднозначные отзывы от игроков и критиков.

Неудачная революция. Обзор Far Cry 6 Неудачная революция. Обзор Far Cry 6
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