Сравнение графики Overwatch 2 на всех консолях и ПК

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышло сравнение графики в Overwatch 2 на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

В версиях для PC, PS5 и Xbox Series есть три режима игры — «разрешение», «производительность» и «сбалансированный». В «сбалансированном» все три версии выдают стабильные 60 FPS. В плане графики они не сильно отличаются друг от друга. Только на Xbox Series S более низкое качество теней, отражений и менее проработанная детализация.

Фото: YouTube

Фото: YouTube

На PS5 и Xbox Series X картинка практически идентична, а на ПК графика, естественно, всё же лучше.

Техническое сравнение Overwatch 2 на ПК, PS5 и Xbox Series

PS5:

«Разрешение» — 4K при 60 FPS;

«Сбалансированный» — 1440p при 60 FPS;

«Производительность» — динамическое 4K при 120 FPS.

Xbox Series S:

«Разрешение» —1440p при 60 FPS;

«Сбалансированный» — 1080p при 60 FPS;

«Производительность» — 720p при 120 FPS.

Xbox Series X:

«Разрешение» — 4К при 60 FPS;

«Сбалансированный» — 1440p при 60 FPS;

«Производительность» — динамическое 4К при 120 FPS.

ПК:

Максимальные настройки — разрешение 4К.

Версии для Nintendo Switch вытягивают стабильные 30 кадров в секунду. В портативном режиме разрешение держится на отметке 720p, а в стационарном достигает 900p. На PS4 шутер идёт в 1080p при 60 FPS. В обоих версиях урезана графика, особенно на консоли Nintendo, но мультяшный арт-дизайн «перекрывает» эту проблему.