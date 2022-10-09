Для Call of Duty: Modern Warfare 2 придётся подключать номер телефона

Activision Blizzard заявила, что всем игрокам в Call of Duty: Modern Warfire 2 нужно привязать номер телефона к учётной записи Battle.net., чтобы пройти верификацию по SMS. Процедура необходима для получения доступа к боевику.

Издатель отметил, что верификация может не работать на тарифах с ежемесячными платежами. Что делать тем, кто купил игру и не может пройти процедуру, компания не сообщила.

Call of Duty: Modern Warfire 2 выйдет на ПК и консолях 28 октября. А предзаказавшие боевик пользователи смогут начать прохождение сюжета на несколько дней раньше — 20 октября.

Ранее верификация через SMS была добавлена в Overwatch 2. В итоге после жалоб многих игроков её убрали у тех, кто ранее приобрёл первую часть и запускал её с 9 июня 2021 года. А вот новичкам проходится её проходить.