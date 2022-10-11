Blizzard случайно заблокировала некоторых героев для игры в Overwatch 2

Вчера Blizzard в аккаунте Overwatch сообщила, что на время уберёт возможность играть за Бастиона и за Торбьорна, поскольку разработчики хотели исправить ошибки, связанные с их способностями.

По словам журналиста Kotaku, пока Blizzard занималась исправлением двух героев, она случайно заблокировала и других персонажей для игры. У автора материала пропал доступ к Кулаку смерти, Сигме, Тарану, Эш, Эхо, Мэй, Сомбре, Дзенъятте, Кирико, Батисту и Бригитте.

Перезапуск игры не помог решить проблему, как и перезапуск моей PS5. На персонажах просто был маленький замок, хотя я брал некоторых из заблокированных героев ранее.

Позднее Blizzard признала проблему и отключила серверы Overwatch 2 примерно на час. По словам компании, проблема с заблокированными персонажами связана с плохой работой серверов. Сейчас серверы шутера работают, однако проблема устранена не у всех. Одни отмечают на форуме, что доступ к персонажам открылся, другие говорят, что герои всё ещё недоступны.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.