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Virtus.pro вышла в финал квалификации последнего шанса на The International 2022

Virtus.pro вышла в финал квалификации последнего шанса на The International 2022
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Российская команда Virtus.pro одержала вторую победу в рамках предварительного этапа The International 2022. Теперь для того, чтобы выйти в групповой этап чемпионата мира по Dota 2, «медведям» достаточно выиграть один матч из двух.

Первая карта серии с европейской пятёркой Team Liquid, казалось, останется за Virtus.pro — но серия грубых ошибок в концовке не позволила россиянам довести дело до победы. Во втором сете Liquid получила хороший драфт, но VP всё же смогла раскрыть потенциал своих агрессивных персонажей и сравняла счёт.

На решающей карте «мишки» пикали уже более стандартных героев, смогли уверенно захватить преимущество и безошибочно реализовать его.

Dota 2. The International: Last Chance Qualifier. 1/2 финала (верхняя сетка)
11 октября 2022, вторник. 05:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 1
Team Liquid

Следующий матч Virtus.pro проведёт завтра с Team Secret — победитель выйдет в групповой этап The International 2022. В случае поражения у VP будет второй шанс пройти дальше через финал нижней сетки.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage Qualifier (12–18 октября) бесплатно по ссылке.

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