Virtus.pro вышла в финал квалификации последнего шанса на The International 2022

Российская команда Virtus.pro одержала вторую победу в рамках предварительного этапа The International 2022. Теперь для того, чтобы выйти в групповой этап чемпионата мира по Dota 2, «медведям» достаточно выиграть один матч из двух.
Первая карта серии с европейской пятёркой Team Liquid, казалось, останется за Virtus.pro — но серия грубых ошибок в концовке не позволила россиянам довести дело до победы. Во втором сете Liquid получила хороший драфт, но VP всё же смогла раскрыть потенциал своих агрессивных персонажей и сравняла счёт.
На решающей карте «мишки» пикали уже более стандартных героев, смогли уверенно захватить преимущество и безошибочно реализовать его.
Следующий матч Virtus.pro проведёт завтра с Team Secret — победитель выйдет в групповой этап The International 2022. В случае поражения у VP будет второй шанс пройти дальше через финал нижней сетки.
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