Саппорт Virtus.pro Ямич объяснил необычный выбор персонажей в матче с Team Liquid на TI11
Поделиться
Игрок поддержки российской команды Virtus.pro Даниял yamich Лазебный после матча с Team Liquid рассказал, как принималось решение выбрать Ember Spirit в качестве героя на четвёртую позицию.
Мы поменяли ролями несколько героев — подумали, что Primal Beast будет нормально себя чувствовать на миде. В принципе, из-за этого мы и выиграли. У меня, конечно, на Ember Spirit чуть-чуть не пошло, но победили — спасибо команде.
Сегодня в рамках предварительной стадии The International 2022 Virtus.pro победила Team Liquid (2:1). Для выхода в основной групповой этап «медведи» должны выиграть один из двух оставшихся матчей.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage Qualifier (12–18 октября) бесплатно по ссылке.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
12:50
-
12:49
-
12:41
-
12:29
-
12:00
-
11:31
-
11:25
-
10:52
-
10:40
-
10:09
-
09:37
-
09:36
-
04:50
- 10 октября 2022
-
20:13
-
19:45
-
19:25
-
18:52
-
18:27
-
17:54
-
17:52
-
17:29
-
17:20
-
17:07
-
16:41
-
16:12
-
16:08
-
15:59
-
15:44
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:19
-
14:15
-
14:06
Партнерский контент