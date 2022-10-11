Саппорт Virtus.pro Ямич объяснил необычный выбор персонажей в матче с Team Liquid на TI11

Игрок поддержки российской команды Virtus.pro Даниял yamich Лазебный после матча с Team Liquid рассказал, как принималось решение выбрать Ember Spirit в качестве героя на четвёртую позицию.

Мы поменяли ролями несколько героев — подумали, что Primal Beast будет нормально себя чувствовать на миде. В принципе, из-за этого мы и выиграли. У меня, конечно, на Ember Spirit чуть-чуть не пошло, но победили — спасибо команде.

Сегодня в рамках предварительной стадии The International 2022 Virtus.pro победила Team Liquid (2:1). Для выхода в основной групповой этап «медведи» должны выиграть один из двух оставшихся матчей.

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