NS после вылета NAVI с The International 2022: примерно такого и ждали
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Бывший профессиональный игрок и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов прокомментировал результат Natus Vincere в предварительной стадии The International 2022.
По мнению специалиста, вылет команды из квалификации последнего шанса был ожидаем.
На самом деле примерно такого и ждали. Если кто-то ждал гораздо большего от NAVI, это либо какой-то ярый фанат команды, который просто всегда в неё верит, либо человек, который ничего не понимает. Почему они должны были показать результат лучше, чем этот? Тут команда такая, среднего уровня.
Сегодня NAVI проиграла китайской Xtreme Gaming и покинула чемпионат мира по Dota 2, заняв 5–6 место в квалификации последнего шанса.
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