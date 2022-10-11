NS после вылета NAVI с The International 2022: примерно такого и ждали

Бывший профессиональный игрок и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов прокомментировал результат Natus Vincere в предварительной стадии The International 2022.

По мнению специалиста, вылет команды из квалификации последнего шанса был ожидаем.

На самом деле примерно такого и ждали. Если кто-то ждал гораздо большего от NAVI, это либо какой-то ярый фанат команды, который просто всегда в неё верит, либо человек, который ничего не понимает. Почему они должны были показать результат лучше, чем этот? Тут команда такая, среднего уровня.

Сегодня NAVI проиграла китайской Xtreme Gaming и покинула чемпионат мира по Dota 2, заняв 5–6 место в квалификации последнего шанса.

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