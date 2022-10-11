Team Spirit представила новый комплект формы к The International 2022 по Dota 2

Состав киберспортивного клуба Team Spirit по Dota 2 выступит на чемпионате мира The International 2022 в новой форме — её дизайн организация представила в социальных сетях.

Помимо традиционных чёрно-белых цветов, на футболки игроков решено добавить яркий оттенок голубого. На форме появится орнамент «дракона», символа команды. Кроме того, на джерси раскинуты маленькие двузначные числа — это «игровые номера» различных сотрудников Team Spirit, от руководителей до психолога и дизайнера.

Фото: Team Spirit

Первые матчи на The International 2022 действующий чемпион турнира Team Spirit проведёт 15 октября в рамках группового этапа. В этом же комплекте формы выступит на мэйджоре в Бразилии состав клуба по CS:GO.

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