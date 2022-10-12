Virtus.pro — в одном шаге от The International 2022. Расписание решающего дня Last Chance

12 октября в Сингапуре пройдут заключительные матчи TI11: Last Chance Qualifier по Dota 2. По итогам два лучших коллектива отправятся в основной этап чемпионата мира, а два неудачника покинут турнир.

Расписание пятого игрового дня TI11: Last Chance Qualifier:

5:00. Team Secret (Европа) — Virtus.pro (Россия);

8:00. Team Liquid (Европа) — Vici Gaming (Китай);

11:00. Победитель Liquid/Vici — Проигравший Secret/VP.

Победители первого и третьего матча получат право сыграть в групповом этапе The International 2022. Таким образом, российской Virtus.pro достаточно выиграть один из двух матчей, чтобы пройти в следующую стадию ивента.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage Qualifier (12–18 октября) бесплатно по ссылке.