Тренер Virtus.pro после вылета с The International: говорить особо нечего, хреновый я уже

Главный тренер российской Virtus.pro по Dota 2 Артём fng Баршак в личном телеграм-канале признался, что не может найти слов после поражения от Team Liquid в решающем матче предварительного этапа The International 2022.

27-летний специалист, для которого должность тренера VP стала первой после карьеры киберспортсмена, также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Хочется что-то сказать, но говорить особо нечего, хреновый я уже. Простите, кто болел — старались как могли.

Сегодня Virtus.pro проиграла Team Liquid в финале квалификации последнего шанса TI11 и лишилась шансов пройти в основную стадию главного чемпионата по Dota 2.

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