В Сети обсуждают слух о закрытии Dota 2 — кастер обещает новость, которая разозлит игроков

С начала месяца игроки в Dota 2 спорят о будущем Dota 2 — всё из-за фразы англоязычного комментатора Шеннона SUNSfan Скоттэна во время подкаста, посвящённого началу The International 2022.

По словам инсайдера, разработчики Dota 2 из компании Valve все меньше интересуются работой над игрой, а после турнира игроков ждёт некая новость от «третьей стороны».

Чувствуется, что произошёл некий сдвиг, — это даже не обсуждается. И я знаю, что после The International будут некие новости от, так скажем, третьей стороны, не связанной напрямую с Valve. Когда новость выйдет — это многим очень не понравится.

Многие геймеры уверены, что Valve намерена отдать Dota 2 на аутсорс сторонней компании или вовсе продать игру, после чего дизайн и основные элементы игрового процесса могут поменяться.

Среди других теорий чаще всего называют отказ от проведения следующих турниров The International или реформацию киберспортивного направления Dota 2. Представители Valve пока никак не отреагировали на эту информацию, воздерживаясь от комментариев.

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