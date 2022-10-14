Российский керри Gaimin Gladiators перед TI11: играю только ради победы

Игрок первой позиции Gaimin Gladiators по Dota 2 Антон DyrachYO Шкредов высказался о текущей форме команды, а также рассказал о настрое на чемпионат мира The International 2022.

Российский киберспортсмен отметил, что не придаёт большого значения итогам жеребьёвки группового этапа и расписанию матчей.

Играем тренировочные матчи, общаемся, играем паблики отдельно. Думаю, что подготовка у нас хорошая. Мне плевать, против кого играть и кто у нас в группе. Всё равно придется сыграть со всеми. Я играю только ради победы.

Первую игру на The International 2022 по Dota 2 команда Шкредова начнёт 15 октября в 5:00 по московскому времени — соперником станет BetBoom Team.

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