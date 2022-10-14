Стали известны лучшие карточки для фэнтези-лиги The International 2022 по Dota 2

Пользователь Reddit рассказал об игроках, которые собирают больше всего очков в фэнтези-лиге боевого пропуска Dota 2, посвящённой The International 2022.

Согласно подсчётам, на последнем крупном турнире по среднему показателю набранных фэнтези-пойнтов лидировали следующие игроки:

основа: Monet (Team Aster), Ame (PSG.LGD), Pakazs (Thunder Awaken), MATUMBAMAN (Team Liquid), Yatoro (Team Spirit);

Monet (Team Aster), Ame (PSG.LGD), Pakazs (Thunder Awaken), MATUMBAMAN (Team Liquid), Yatoro (Team Spirit); мид: Yopaj- (BOOM Esports), Stormstormer (Entity Gaming), Somnus (RNG), bzm (OG), Ori (Team Aster);

Yopaj- (BOOM Esports), Stormstormer (Entity Gaming), Somnus (RNG), bzm (OG), Ori (Team Aster); поддержка: Fishman (Entity), skem (BOOM Esports), y` (PSG.LGD), FATA (Soniqs), TIMS (BOOM Esports).

Геймер также поделился табличкой с самыми полезными бонусами на разные роли. Если у вас две карточки одного игрока, то стоит помнить — саппорты получают больше всего фэнтези-очков за варды, а для кор-игроков одинаково актуально количество убийств, смертей и уничтоженных вышек и участие в тимфайте.

Мы подготовили свой вариант фэнтези-состава на 15 октября — как нам кажется, он способен принести достаточно много очков. Также указаны запасные варианты на случай, если у вас есть не все карточки.

Состав «Чемпионата» на фэнтези-лигу в Dota 2, 15 октября:

основа: Pure (Entity), Ame (PSG.LGD). Другие варианты: Monet (Team Aster), Daxak (BetBoom), JaCkky (BOOM Esports);

мид: Somnus (RNG). Другие варианты: bzm (OG), Yopaj- (BOOM Esports);

поддержка: Fishman (Entity Gaming), y` (PSG.LGD). Другие варианты: FATA (Soniqs), Taiga (OG), iNsania (Team Liquid).

За предсказания в разделе «фэнтези» игроки каждый день будут получать очки боевого пропуска — всего за время The International таким образом можно будет повысить 15 уровней.

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