В финале «Колец власти» появился важный персонаж из «Властелина колец»

14 октября на Amazon Prime состоялся выход последней серии первого сезона шоу «Властелин колец: Кольца власти». Создатели попрощались с фанатами на высокой ноте, а самым большим сюрпризом стала фраза незнакомца, упавшего с неба ещё в первом эпизоде. Долгое время было неясно, какую роль сыграет этот незнакомец, однако всего одна фраза, кажется, расставила всё по местам.
Когда ты в чём-то сомневаешься, всегда полагайся на свой нос.
Подобную фразу говорил Гэндальф — один из величайших волшебников Средиземья. Судя по всему, авторы намекают, что тот самый мужчина в будущем станет хорошо известным нам старцем в шляпе и посохом. На момент публикации заметки создатели сериала пока не комментировали концовку сезона.
Прямо сейчас создатели «Властелина колец: Кольца власти» работают над вторым сезоном шоу, который выйдет не раньше 2024 года.
- 14 октября 2022
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