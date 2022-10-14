Puppey: нужно быть дегенератом, чтобы выигрывать в Dota 2. Тебе нужно быть «больным»

Перед стартом группового этапа The International 32-летний капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов дал совет игрокам, которые хотят добиться успеха в Dota 2.

По словам опытного игрока, здоровые люди не всегда могут показать отличные результаты.

Если честно, от игр есть довольно сильная зависимость, из-за них ты не обращаешь внимание на действительно важные вещи в жизни. Пять лет назад мне пришлось разгребать много дерьма в реальной жизни, но, чтобы стать лучше, нужно было просто играть в «Доту» и ни о чём не думать, как это делают все молодые игроки.



Извините, но нужно быть дегенератом, чтобы выигрывать в Dota 2. Тебе нужно быть «больным». Это сложно сформулировать… Чаще всего здоровые люди — не лучшие игроки в «Доту». Распорядок сна и всё в таком роде — для киберспортсмена это странно.

Puppey стал единственным игроком, который примет участие во всех 11 турнирах серии The International по Dota 2.

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