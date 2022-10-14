Puppey: нужно быть дегенератом, чтобы выигрывать в Dota 2. Тебе нужно быть «больным»
Поделиться
Перед стартом группового этапа The International 32-летний капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов дал совет игрокам, которые хотят добиться успеха в Dota 2.
По словам опытного игрока, здоровые люди не всегда могут показать отличные результаты.
Если честно, от игр есть довольно сильная зависимость, из-за них ты не обращаешь внимание на действительно важные вещи в жизни. Пять лет назад мне пришлось разгребать много дерьма в реальной жизни, но, чтобы стать лучше, нужно было просто играть в «Доту» и ни о чём не думать, как это делают все молодые игроки.
Извините, но нужно быть дегенератом, чтобы выигрывать в Dota 2. Тебе нужно быть «больным». Это сложно сформулировать… Чаще всего здоровые люди — не лучшие игроки в «Доту». Распорядок сна и всё в таком роде — для киберспортсмена это странно.
Puppey стал единственным игроком, который примет участие во всех 11 турнирах серии The International по Dota 2.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) и записи игр Last Chance Qualifier бесплатно по ссылке.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:24
-
13:23
-
13:02
-
12:55
-
12:46
-
12:41
-
12:27
-
11:53
-
11:25
-
11:07
-
10:47
-
10:29
-
10:13
-
09:44
- 13 октября 2022
-
22:48
-
21:47
-
21:00
-
20:27
-
20:08
-
19:41
-
19:22
-
18:58
-
18:22
-
18:13
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:19
-
16:45
-
16:26
-
16:13
-
16:07
Партнерский контент